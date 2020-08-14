Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

«Нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальные подтверждения, копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит. (…) Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую», – сказала она.