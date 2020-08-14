Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах
«Нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальные подтверждения, копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит. (…) Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую», – сказала она.
Тихановская также отметила, что действующая власть «превратила в кровавую бойню». Кандидат в президенты призвала мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания. «Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», – сказала она.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперница, оппозиционный кандидат Тихановская, – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих. В настоящий момент известно о более чем 7000 задержанных в ходе этих акций и о сотнях пострадавших.
10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов. 11 августа стало известно об отъезде Тихановской в Литву, о чем сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс. Позже портал Tut.by опубликовал видеообращение Тихановской, где она, читая по бумажке, призвала белорусов «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности». Где и когда был записан ролик, неизвестно.