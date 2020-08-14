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Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

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Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.

«Нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальные подтверждения, копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит. (…) Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую», – сказала она.

Тихановская также отметила, что действующая власть «превратила в кровавую бойню». Кандидат в президенты призвала мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания. «Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», – сказала она.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперница, оппозиционный кандидат Тихановская, – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты и забастовки рабочих. В настоящий момент известно о более чем 7000 задержанных в ходе этих акций и о сотнях пострадавших.

10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов. 11 августа стало известно об отъезде Тихановской в Литву, о чем сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс. Позже портал Tut.by опубликовал видеообращение Тихановской, где она, читая по бумажке, призвала белорусов «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности». Где и когда был записан ролик, неизвестно.

Ранее по теме: Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных