Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции из-за событий в Белоруссии

«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или нарушил права человека в Белоруссии», – написала она на своей странице в Twitter. Она выразила уверенность, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел Евросоюза продемонстрирует «твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию».