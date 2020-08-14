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Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции из-за событий в Белоруссии

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завила о необходимости ввести персональные санкции из-за событий в Белоруссии.

«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или нарушил права человека в Белоруссии», – написала она на своей странице в Twitter. Она выразила уверенность, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел Евросоюза продемонстрирует «твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает введения санкций в отношении Белоруссии, а также приостановку поставок нефти из-за политической ситуации в стране.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались протесты и забастовки рабочих, известно о более чем 7000 задержанных и сотнях пострадавших в ходе этих акций.

Ранее по теме: Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных