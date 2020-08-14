Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции из-за событий в Белоруссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завила о необходимости ввести персональные санкции из-за событий в Белоруссии.
«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или нарушил права человека в Белоруссии», – написала она на своей странице в Twitter. Она выразила уверенность, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел Евросоюза продемонстрирует «твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает введения санкций в отношении Белоруссии, а также приостановку поставок нефти из-за политической ситуации в стране.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались протесты и забастовки рабочих, известно о более чем 7000 задержанных и сотнях пострадавших в ходе этих акций.