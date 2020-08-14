ЕС планирует ввести новые санкции против Белоруссии
Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении белорусских чиновников из-за жестокого обращения с протестующими в стране, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после видеоконференции с министрами иностранных дел других стран ЕС, сообщает Deutsche Welle.
«Мы стремимся поместить под режим санкций ЕС определенных лиц, которые принимали участие в преступлениях против мирных протестов», ‒ сказал Маас. По его словам, цели и количество ограничительных мер Евросоюзу еще предстоит определить, также планируется составить список лиц, которые попадут под санкции.
Ранее ЕС уже вводил санкции в отношении Белоруссии, но, как отмечает издание, они были сняты в 2016 г. в связи с «прогрессом в исполнении верховенства закона».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС будет пересматривать свои отношения с Белоруссией и может ввести санкции против ее руководителей, ответственных за насилие в отношении протестующих.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7000 человек. Сегодня МВД страны сообщило об освобождении 2000 задержанных.