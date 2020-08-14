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ЕС планирует ввести новые санкции против Белоруссии

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Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении белорусских чиновников из-за жестокого обращения с протестующими в стране, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после видеоконференции с министрами иностранных дел других стран ЕС, сообщает Deutsche Welle.

«Мы стремимся поместить под режим санкций ЕС определенных лиц, которые принимали участие в преступлениях против мирных протестов», ‒ сказал Маас. По его словам, цели и количество ограничительных мер Евросоюзу еще предстоит определить, также планируется составить список лиц, которые попадут под санкции.

Ранее ЕС уже вводил санкции в отношении Белоруссии, но, как отмечает издание, они были сняты в 2016 г. в связи с «прогрессом в исполнении верховенства закона».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС будет пересматривать свои отношения с Белоруссией и может ввести санкции против ее руководителей, ответственных за насилие в отношении протестующих.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7000 человек. Сегодня МВД страны сообщило об освобождении 2000 задержанных.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции из-за событий в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных