ЕС планирует ввести новые санкции против Белоруссии

«Мы стремимся поместить под режим санкций ЕС определенных лиц, которые принимали участие в преступлениях против мирных протестов», ‒ сказал Маас. По его словам, цели и количество ограничительных мер Евросоюзу еще предстоит определить, также планируется составить список лиц, которые попадут под санкции.