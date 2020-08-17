Пушков указал на слабую сторону политики Лукашенко

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», – написал Пушков, отметив, что информационное пространство на сегодняшний день можно сравнить с «кровью», которая циркулирует в «общественном организме».