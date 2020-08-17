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Пушков указал на слабую сторону политики Лукашенко

Ведомости

Если администрация президента Белоруссии Александра Лукашенко утратит влияние в информационном поле, за этим может последовать ее политическое поражение, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», – написал Пушков, отметив, что информационное пространство на сегодняшний день можно сравнить с «кровью», которая циркулирует в «общественном организме».

Сенатор подчеркнул, что Лукашенко не должен допустить «информационного проигрыша оппозиции».

«С информацией низкого качества политика высокого качества невозможна», – заключил сенатор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных