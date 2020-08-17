Пушков указал на слабую сторону политики Лукашенко
Если администрация президента Белоруссии Александра Лукашенко утратит влияние в информационном поле, за этим может последовать ее политическое поражение, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», – написал Пушков, отметив, что информационное пространство на сегодняшний день можно сравнить с «кровью», которая циркулирует в «общественном организме».
Сенатор подчеркнул, что Лукашенко не должен допустить «информационного проигрыша оппозиции».
«С информацией низкого качества политика высокого качества невозможна», – заключил сенатор.