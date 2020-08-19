Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
«Я призываю вас не признавать эти сфальсифицированные выборы», – сказала Тихановская в видеообращении на английском языке.
По ее словам, президентские выборы «не были ни честными, ни прозрачными», а люди, вышедшие на улицы белорусских городов защищать свои права, «были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам».
Тихановская считает, что Лукашенко потерял легитимность в глазах белорусов и всего мира. Она напомнила, что инициировала создание национального координационного совета Белоруссии, который объявит новые «честные и демократические» выборы президента с участием международных наблюдателей.
Ранее Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская –10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Многотысячные шествия белорусов, недовольных результатами выборов, проходили в минувшие выходные в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и других белорусских городах.