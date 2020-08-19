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Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Ведомости

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».

«Я призываю вас не признавать эти сфальсифицированные выборы», – сказала Тихановская в видеообращении на английском языке.

По ее словам, президентские выборы «не были ни честными, ни прозрачными», а люди, вышедшие на улицы белорусских городов защищать свои права, «были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам».

Тихановская считает, что Лукашенко потерял легитимность в глазах белорусов и всего мира. Она напомнила, что инициировала создание национального координационного совета Белоруссии, который объявит новые «честные и демократические» выборы президента с участием международных наблюдателей.

Ранее Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская –10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Многотысячные шествия белорусов, недовольных результатами выборов, проходили в минувшие выходные в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и других белорусских городах.

Ранее по теме: Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных