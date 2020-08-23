Лавров рассказал о возможном давлении на Тихановскую
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что на экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли оказать давление, вынудив ее после отъезда из республики призывать белорусов к участию в протестных акциях. Об этом он рассказал в ходе молодежного форума «Территория смыслов», передает «РИА Новости».
«Видимо, ей [Тихановской] не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», ‒ сказал министр.
Лавров также обратил внимание на то, что Тихановская записывает свои обращения преимущественно на английском языке.
«Возможно, я ничего не утверждаю, цель подобного хода – не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», ‒ заявил министр.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.