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Лавров рассказал о возможном давлении на Тихановскую

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что на экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли оказать давление, вынудив ее после отъезда из республики призывать белорусов к участию в протестных акциях. Об этом он рассказал в ходе молодежного форума «Территория смыслов», передает «РИА Новости».

«Видимо, ей [Тихановской] не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», ‒ сказал министр.

Лавров также обратил внимание на то, что Тихановская записывает свои обращения преимущественно на английском языке.

«Возможно, я ничего не утверждаю, цель подобного хода – не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», ‒ заявил министр.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались массовые акции протеста, в которых также принимали участие некоторые работники предприятий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных