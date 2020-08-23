Лавров рассказал о возможном давлении на Тихановскую

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что на экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли оказать давление, вынудив ее после отъезда из республики призывать белорусов к участию в протестных акциях. Об этом он рассказал в ходе молодежного форума «Территория смыслов», передает «РИА Новости».