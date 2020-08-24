Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам
Вопрос о возможной слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным лучше «переадресовать» специальным службам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, я не знаю, насколько достоверны данные, которые публикуются со ссылкой на источники, ‒ это всегда делает достоверность информации лишь частичной. Второе: я в данном случае могу лишь переадресовать вас в специальные службы», ‒ сказал он. Песков отметил, что розыскные мероприятия не должны согласовываться ни с какими ведомствами, тем более с администрацией президента, так как это прерогатива специальных служб.
Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что силовики вели слежку за Навальным во время его поездки по Сибири.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. После этого Навального на скорой доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».
Соратники и родственники основателя ФБК считают, что его могли отравить. Врачи в Омске не нашли следов яда в организме Навального, их основная версия ухудшения его состояния – нарушение обмена веществ. Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал перелет Навального в Германию, дал прогноз его состояния. По его мнению, основатель ФБК «поправится после попытки его отравить, однако как политик не сможет работать несколько месяцев». Такую оценку он дал, сравнивая госпитализацию в Берлин издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого так же, как и Навального, фонд доставил из России в Германию в сентябре 2018 г.