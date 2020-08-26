Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

В день выборов, 9 августа, сначала были задержаны, а затем высланы из страны корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, оператор Николай Антипов, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, корреспонденты «Медузы» и Znak.com Максим Солопов и Никита Телиженко. После освобождения у Солопова выявили легкую черепно-мозговую травму.