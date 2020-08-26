Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, в России теперь считаются недействительными, сообщили в МВД России.
«Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением (о паспорте гражданина России), является недействительным», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства. В ведомстве отметили, что поскольку вина владельца паспорта в порче отсутствует, журналисты не понесут за это административную ответственность.
Российских журналистов задержали в Белоруссии во время освещения протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
В день выборов, 9 августа, сначала были задержаны, а затем высланы из страны корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, оператор Николай Антипов, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, корреспонденты «Медузы» и Znak.com Максим Солопов и Никита Телиженко. После освобождения у Солопова выявили легкую черепно-мозговую травму.