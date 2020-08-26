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Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Ведомости

Паспорта российских журналистов, в которые власти Белоруссии поставили отметки о запрете на въезд на пять лет, в России теперь считаются недействительными, сообщили в МВД России.

«Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением (о паспорте гражданина России), является недействительным», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства. В ведомстве отметили, что поскольку вина владельца паспорта в порче отсутствует, журналисты не понесут за это административную ответственность.

Российских журналистов задержали в Белоруссии во время освещения протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

В день выборов, 9 августа, сначала были задержаны, а затем высланы из страны корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, оператор Николай Антипов, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, корреспонденты «Медузы» и Znak.com Максим Солопов и Никита Телиженко. После освобождения у Солопова выявили легкую черепно-мозговую травму.

Ранее по теме: Лавров потребовал от Белоруссии скорейшего освобождения российских журналистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных