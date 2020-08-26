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Республиканец предупредил о риске Байдена не дожить до инаугурации

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Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден может не дожить до инаугурации в случае своей победы на выборах, которые пройдут 3 ноября. Об этом заявил республиканец, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, пишет Washington Post. Инаугурация президента США запланирована на 20 января 2021 г.

«Я имею в виду, мы все знаем, что Сонный Джо, вероятно, не доживет до 20 января. Так что есть хороший шанс, что Камала Харрис могла бы стать вашим президентом. Это не смешно», — сказал политик. Форест назвал Харрис, выдвинутую демократами кандидатом на пост вице-президента США, «самым левым кандидатом в истории Соединенный Штатов». Он отметил, что в случае смерти Байдена Харрис станет главой государства.

19 августа демократическая партия США официально утвердила 77-летнего Джо Байдена кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. Позже, 24 августа, республиканцы выдвинули в качестве своего кандидата действующего главу государства Дональда Трампа, которому 74 года.

Ранее по теме: Кандидату от демократов в президенты США Джо Байдену удалось сплотить партию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных