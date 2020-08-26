Республиканец предупредил о риске Байдена не дожить до инаугурации

«Я имею в виду, мы все знаем, что Сонный Джо, вероятно, не доживет до 20 января. Так что есть хороший шанс, что Камала Харрис могла бы стать вашим президентом. Это не смешно», — сказал политик. Форест назвал Харрис, выдвинутую демократами кандидатом на пост вице-президента США, «самым левым кандидатом в истории Соединенный Штатов». Он отметил, что в случае смерти Байдена Харрис станет главой государства.