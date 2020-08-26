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Песков прокомментировал влияние дела Навального на отношения с Западом

Ведомости

У России нет причин опасаться осложнений отношений с Западом из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, нам этого не хотелось бы (ухудшения отношений со странами Запада – прим. ред.). Это раз. Во-вторых, для этого нет никакой причины. Мы категорически против того, чтобы кто-то приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, то есть называл отравлением то, что пока не подтверждено окончательно как отравление», – сказал Песков, подчеркнув, что Москва исходит из официальных сообщений, а не публикаций в СМИ.

Песков отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы выяснить, что стало причиной комы Навального.

«Мы еще раз повторяем, что мы также заинтересованы в установлении причин того, что произошло с больным. Мы знаем, что многочисленные анализы, которые были сделаны нашими медиками, к сожалению, не помогли установить в организме пациента вещество, которое могло стать причиной того состояния, в котором он оказался», – пояснил Песков.

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По словам пресс-секретаря президента, оценки состояния Навального были одинаковы у российских и немецких врачей и Россия выступает категорически против поспешных выводов об отравлении основателя ФБК.

«Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются, насчет того, что с высокой долей вероятности это отравление и т. д., – мы терпеливо к этому относимся, но мы категорически с этим не согласны. На данной стадии надо найти отправляющее вещество. Потому что как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества. Мы не меньше других заинтересованы», – сказал Песков.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Исследования немецких медиков, как сообщили в клинике, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных