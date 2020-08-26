Песков прокомментировал влияние дела Навального на отношения с Западом

«Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются, насчет того, что с высокой долей вероятности это отравление и т. д., – мы терпеливо к этому относимся, но мы категорически с этим не согласны. На данной стадии надо найти отправляющее вещество. Потому что как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества. Мы не меньше других заинтересованы», – сказал Песков.