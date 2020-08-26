Иран предоставит МАГАТЭ доступ к бывшим ядерным объектам

По словам иранского чиновника, согласно договоренностям, взамен агентство откажется от проверки других объектов, о которых ему была предоставлена «сфабрикованная информация». Соглашение было достигнуто в ходе визита в Иран руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси.