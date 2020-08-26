Иран предоставит МАГАТЭ доступ к бывшим ядерным объектам
Иран согласился предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к двум предполагаемым бывшим ядерным объектам, сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.
«Иран согласился предоставить инспекторам ООН по наблюдению за ядерной безопасностью доступ к двум предполагаемым бывшим ядерным объектам», — передает агентство.
По словам иранского чиновника, согласно договоренностям, взамен агентство откажется от проверки других объектов, о которых ему была предоставлена «сфабрикованная информация». Соглашение было достигнуто в ходе визита в Иран руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси.