Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
В Пентагоне не стали уточнять детали беседы, заявив, что в соответствии с ранее принятой практикой собеседники решили оставить содержание разговора в тайне.
Ранее сегодня издание Politico и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии. Официально в Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.
Источник, близкий к Минобороны России, сообщил «Ведомостям», что в ходе «гонок патрулей» вооруженных сил России и США в Сирии произошло столкновение бронированных машин, в результате которого травмы, не опасные для жизни, получили военнослужащие обеих стран.