Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски
Недалеко от берегов Аляски всплыла российская подводная лодка, сообщило Северное командование ВС США в Twitter. Подлодка, по данным ведомства, находится в международных водах.
«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски», — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что готовы прийти на помощь при получении сигналов бедствия. Пока запросов о помощи от ВМФ или других российских моряков командование не получало.
Источник «РИА Новости» в Тихоокеанском флоте рассказал, что речь идет об атомном подводном крейсере «Омск», который участвует в учениях. По его словам, никакой нештатной ситуации нет.