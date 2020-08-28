Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски», — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что готовы прийти на помощь при получении сигналов бедствия. Пока запросов о помощи от ВМФ или других российских моряков командование не получало.