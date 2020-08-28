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Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

Ведомости

Недалеко от берегов Аляски всплыла российская подводная лодка, сообщило Северное командование ВС США в Twitter. Подлодка, по данным ведомства, находится в международных водах.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски», — говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что готовы прийти на помощь при получении сигналов бедствия. Пока запросов о помощи от ВМФ или других российских моряков командование не получало.

Источник «РИА Новости» в Тихоокеанском флоте рассказал, что речь идет об атомном подводном крейсере «Омск», который участвует в учениях. По его словам, никакой нештатной ситуации нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных