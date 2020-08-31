В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС, в отличие от Москвы и Пекина, сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии. Ограничения в отношении должностных лиц страны уже ввели страны Прибалтики.