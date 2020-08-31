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В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции

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В Минске задержали члена президиума Координационного совета оппозиции, юриста Лилию Власову, сообщила пресс-служба организации в своем Telegram-канале.

По данным Координационного совета, Власову задержали сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). Накануне ее вызвали в Центральный РУВД Минска по делу об участии в несанкционированной акции. Муж Власовой Владимир Искорцев сообщил порталу Tut.by, что вскоре после того, как он узнал о ее задержании, в их дом пришли с обыском сотрудники ДФР. Также он рассказал о допросе старшего сына.

Координационный совет создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской для «мирной передачи власти посредством диалога» и объявления «честных и демократических» выборов. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти. Генпрокуратура республики 20 августа возбудила по такой статье уголовное дело.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС, в отличие от Москвы и Пекина, сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии. Ограничения в отношении должностных лиц страны уже ввели страны Прибалтики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных