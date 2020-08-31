В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции
В Минске задержали члена президиума Координационного совета оппозиции, юриста Лилию Власову, сообщила пресс-служба организации в своем Telegram-канале.
По данным Координационного совета, Власову задержали сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР). Накануне ее вызвали в Центральный РУВД Минска по делу об участии в несанкционированной акции. Муж Власовой Владимир Искорцев сообщил порталу Tut.by, что вскоре после того, как он узнал о ее задержании, в их дом пришли с обыском сотрудники ДФР. Также он рассказал о допросе старшего сына.
Координационный совет создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской для «мирной передачи власти посредством диалога» и объявления «честных и демократических» выборов. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти. Генпрокуратура республики 20 августа возбудила по такой статье уголовное дело.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов, в то время как оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС, в отличие от Москвы и Пекина, сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии. Ограничения в отношении должностных лиц страны уже ввели страны Прибалтики.