Жители России оценили шансы Лукашенко остаться у власти

Опрос показал, что большая часть жителей России (среди тех, кто знает о событиях в Белоруссии) находится на стороне Лукашенко: об этом сказали 42% опрошенных. Чаще всего такое мнение выражали люди от 60 лет и старше (64%), реже – респонденты в возрасте от 18 до 30 лет (14%). Самой частой причиной этого россияне назвали то, что Лукашенко «заботится о стране, о людях» и что «белорусы хорошо живут».