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Жители России оценили шансы Лукашенко остаться у власти

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Большинство жителей России (88%) слышали о массовых протестах в Белоруссии, из них 53% убеждены в том, что президент республики Александр Лукашенко сможет остаться у власти, следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом в победе протестующих уверены только 13% респондентов. У остальных 23% возникли затруднения с ответом на данный вопрос. 35% россиян считают, что конфликт населения Белоруссии с официальной властью уже идет на спад, у 21% противоположная точка зрения.

Опрос показал, что большая часть жителей России (среди тех, кто знает о событиях в Белоруссии) находится на стороне Лукашенко: об этом сказали 42% опрошенных. Чаще всего такое мнение выражали люди от 60 лет и старше (64%), реже – респонденты в возрасте от 18 до 30 лет (14%). Самой частой причиной этого россияне назвали то, что Лукашенко «заботится о стране, о людях» и что «белорусы хорошо живут».

19% российских граждан выразили согласие с позицией протестующих. Наибольшая доля из них, объясняя свой ответ, назвала Лукашенко диктатором, который «слишком долго у власти». Вдобавок опрошенные заявили о необходимости сменяемости власти в стране. Еще 13% россиян сказали, что не поддерживают ни действующего президента, ни протестующих.

Протесты в Белоруссии длятся с 9 августа, после выборов президента страны. По официальным данным, Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 г., набрал 80,08% голосов, таким образом продлив срок своей службы еще на 5 лет. Поддержка кандидата от оппозиции Светланы Тихановской составила 10,09%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных