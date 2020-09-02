Жители России оценили шансы Лукашенко остаться у власти
Большинство жителей России (88%) слышали о массовых протестах в Белоруссии, из них 53% убеждены в том, что президент республики Александр Лукашенко сможет остаться у власти, следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
При этом в победе протестующих уверены только 13% респондентов. У остальных 23% возникли затруднения с ответом на данный вопрос. 35% россиян считают, что конфликт населения Белоруссии с официальной властью уже идет на спад, у 21% противоположная точка зрения.
Опрос показал, что большая часть жителей России (среди тех, кто знает о событиях в Белоруссии) находится на стороне Лукашенко: об этом сказали 42% опрошенных. Чаще всего такое мнение выражали люди от 60 лет и старше (64%), реже – респонденты в возрасте от 18 до 30 лет (14%). Самой частой причиной этого россияне назвали то, что Лукашенко «заботится о стране, о людях» и что «белорусы хорошо живут».
19% российских граждан выразили согласие с позицией протестующих. Наибольшая доля из них, объясняя свой ответ, назвала Лукашенко диктатором, который «слишком долго у власти». Вдобавок опрошенные заявили о необходимости сменяемости власти в стране. Еще 13% россиян сказали, что не поддерживают ни действующего президента, ни протестующих.
Протесты в Белоруссии длятся с 9 августа, после выборов президента страны. По официальным данным, Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 г., набрал 80,08% голосов, таким образом продлив срок своей службы еще на 5 лет. Поддержка кандидата от оппозиции Светланы Тихановской составила 10,09%.