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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

Ведомости

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

Президент заверил, что главный мотив его нахождения у власти в Белоруссии – «не допустить, чтобы страну разрушили, а также уничтожили тех, кто ему помогал ее четверть века строить на обломках империи». «Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что власть сама по себе его «не беспокоит», но его поддерживают миллионы людей.

Ранее Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Белоруссии, однако предупредил, что внутренний конфликт может начаться, если белорусы «начнут ломать друг друга через колено».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста против итогов выборов, они продолжаются до сих пор.

Ранее по теме: Лукашенко пригрозил закрыть границы для стран Запада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных