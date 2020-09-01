Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

Президент заверил, что главный мотив его нахождения у власти в Белоруссии – «не допустить, чтобы страну разрушили, а также уничтожили тех, кто ему помогал ее четверть века строить на обломках империи». «Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что власть сама по себе его «не беспокоит», но его поддерживают миллионы людей.