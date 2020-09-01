Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Президент заверил, что главный мотив его нахождения у власти в Белоруссии – «не допустить, чтобы страну разрушили, а также уничтожили тех, кто ему помогал ее четверть века строить на обломках империи». «Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что власть сама по себе его «не беспокоит», но его поддерживают миллионы людей.
Ранее Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Белоруссии, однако предупредил, что внутренний конфликт может начаться, если белорусы «начнут ломать друг друга через колено».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста против итогов выборов, они продолжаются до сих пор.