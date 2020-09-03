Трамп пригрозил лишить финансирования несколько городов США

В документе, в частности, указано, что бюджетный директор администрации должен в течение 14 дней разработать правила, согласно которым руководители департаментов администрации США и федеральных агентств должны будут составить отчеты с указанием всех федеральных средств, которые были перечислены в бюджеты городов Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон. Также в нем приписано найти другие города и иные административные единицы, где разрешается «анархия, насилие и разрушение собственности».