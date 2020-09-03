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Трамп пригрозил лишить финансирования несколько городов США

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Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования несколько американских городов, чьи власти не предпринимают мер для того, чтобы остановить жестокие протесты, участники которых причинили значительный ущерб городской инфраструктуре и частной собственности. Соответствующая угроза, как пишет Fox News, содержится в подписанном Трампом меморандуме, который он направил генпрокурору и начальнику бюджетного управления своей администрации.

В документе говорится, что президент призвал пересмотреть объем средств, планируемый к выделению из федерального бюджета городам Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон, потому что городские власти «разрешают анархию, насилие и разрушение американских городов».

По информации телеканала, во всех четырех городах прошли жестокие протесты, сопровождаемые разными уровнями насилия и причинением вреда частной и городской собственности. На фоне протестов Трамп обвинил представителей демократической партии в том, что они слишком слабы для того, чтобы восстановить закон и порядок в контролируемых ими городами.

«Моя администрация сделает все возможное для того, чтобы не позволить слабым мэрам и бандитским городам получать федеральные доллары, пока они позволяют анархистам причинять вред людям, сжигать здания, рушить жизни и предприятия. Сегодня мы их об этом предупредили», – написал Трамп в Twitter.

В документе, в частности, указано, что бюджетный директор администрации должен в течение 14 дней разработать правила, согласно которым руководители департаментов администрации США и федеральных агентств должны будут составить отчеты с указанием всех федеральных средств, которые были перечислены в бюджеты городов Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон. Также в нем приписано найти другие города и иные административные единицы, где разрешается «анархия, насилие и разрушение собственности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных