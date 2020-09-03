Трамп пригрозил лишить финансирования несколько городов США
Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования несколько американских городов, чьи власти не предпринимают мер для того, чтобы остановить жестокие протесты, участники которых причинили значительный ущерб городской инфраструктуре и частной собственности. Соответствующая угроза, как пишет Fox News, содержится в подписанном Трампом меморандуме, который он направил генпрокурору и начальнику бюджетного управления своей администрации.
В документе говорится, что президент призвал пересмотреть объем средств, планируемый к выделению из федерального бюджета городам Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон, потому что городские власти «разрешают анархию, насилие и разрушение американских городов».
По информации телеканала, во всех четырех городах прошли жестокие протесты, сопровождаемые разными уровнями насилия и причинением вреда частной и городской собственности. На фоне протестов Трамп обвинил представителей демократической партии в том, что они слишком слабы для того, чтобы восстановить закон и порядок в контролируемых ими городами.
«Моя администрация сделает все возможное для того, чтобы не позволить слабым мэрам и бандитским городам получать федеральные доллары, пока они позволяют анархистам причинять вред людям, сжигать здания, рушить жизни и предприятия. Сегодня мы их об этом предупредили», – написал Трамп в Twitter.
В документе, в частности, указано, что бюджетный директор администрации должен в течение 14 дней разработать правила, согласно которым руководители департаментов администрации США и федеральных агентств должны будут составить отчеты с указанием всех федеральных средств, которые были перечислены в бюджеты городов Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон. Также в нем приписано найти другие города и иные административные единицы, где разрешается «анархия, насилие и разрушение собственности».