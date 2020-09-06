Лавров и президент Сербии обсудили итоги переговоров в США
Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, обсудив итоги переговоров в США, сообщается на сайте МИД России.
«С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран. Александр Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе», ‒ говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Лавров подтвердил неизменную приверженность России поиску прочного и долговременного урегулирования по проблеме Косово на основе резолюции Совета Безопасности ООН.
Как отмечало ранее издание Danas, делегации Сербии и Косово подписали в Белом доме в пятницу соглашение об экономическом сотрудничестве.