Лавров и президент Сербии обсудили итоги переговоров в США

«С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран. Александр Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе», ‒ говорится в сообщении.