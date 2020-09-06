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Лавров и президент Сербии обсудили итоги переговоров в США

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, обсудив итоги переговоров в США, сообщается на сайте МИД России.

«С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран. Александр Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе», ‒ говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Лавров подтвердил неизменную приверженность России поиску прочного и долговременного урегулирования по проблеме Косово на основе резолюции Совета Безопасности ООН.

Как отмечало ранее издание Danas, делегации Сербии и Косово подписали в Белом доме в пятницу соглашение об экономическом сотрудничестве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных