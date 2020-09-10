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Посол Украины в Белоруссии заявил о досмотре его вещей пограничниками

Ведомости

Белорусские пограничники в нарушение дипломатического протокола досмотрели на украинско-белорусской границе машину и личные вещи посла Украины в Минске Игоря Кизима. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Громадське».

«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте из Украины, меня подвергли досмотру. Досмотрели мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили меня открыть автомобиль, показать, что в багажнике», — сказал Кизим. Дипломат отметил, что такого не происходило ни разу за все 27 лет отношений Украины и Белоруссии.

Он добавил, что в связи с подобным отношением белорусских властей рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, так как «они могут просто из любопытства пойти и посмотреть, а потом снова будут безосновательные обвинения». «Всем, кто планирует ехать, мы бы советовали регистрироваться в нашей консульской службе. По крайней мере мы будем знать, что они здесь», — сказал Кизим.

Дипломат также выразил опасения в связи с возможным глубоким сближением Минска и Москвы. По его словам, оно уже началось и может усилиться после планируемого визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. «Я думаю, там будут вопросы, в том числе, об интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, то о чем тут ещё говорить?», — сказал Кизим. Он отметил, что теперь северная граница Украины может перестать быть безопасной. 

«Насколько глубоко пойдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит», — подчеркнул Кизим. Однако дипломат отказался давать точные прогнозы касательно дальнейшего развития украино-белорусских отношений. «Все зависит от того, как будет развиваться внутриполитическая ситуация в стране», — заключил Кизим.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее 8 сентября заявил, что его страна готова продолжать сближение с Россией. Вопросы экономической интеграции в рамках Союзного государства, в частности, уже обсуждались на переговорах Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске в начале месяца. Дальнейшие переговоры по данной тематике пройдут во время визита Лукашенко в Москву в ближайшие две недели.

Сейчас Россия и Белоруссия обсуждают условия рефинансирования госдолга республики в размере $1 млрд. По словам Лукашенко, Москва настроена на то, чтобы согласиться на это ради укрепления белорусской валюты. Кроме того, страны уже договорились, что в течение месяца Белоруссия погасит долг перед Россией за поставки газа.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о планах поставить «жирную точку» по договоренностям с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных