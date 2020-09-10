Посол Украины в Белоруссии заявил о досмотре его вещей пограничниками
Белорусские пограничники в нарушение дипломатического протокола досмотрели на украинско-белорусской границе машину и личные вещи посла Украины в Минске Игоря Кизима. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Громадське».
«Когда я пересекал границу, возвращаясь на собственном транспорте из Украины, меня подвергли досмотру. Досмотрели мои личные вещи, что вообще не соответствует дипломатической практике. Заставили меня открыть автомобиль, показать, что в багажнике», — сказал Кизим. Дипломат отметил, что такого не происходило ни разу за все 27 лет отношений Украины и Белоруссии.
Он добавил, что в связи с подобным отношением белорусских властей рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию, так как «они могут просто из любопытства пойти и посмотреть, а потом снова будут безосновательные обвинения». «Всем, кто планирует ехать, мы бы советовали регистрироваться в нашей консульской службе. По крайней мере мы будем знать, что они здесь», — сказал Кизим.
Дипломат также выразил опасения в связи с возможным глубоким сближением Минска и Москвы. По его словам, оно уже началось и может усилиться после планируемого визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. «Я думаю, там будут вопросы, в том числе, об интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, то о чем тут ещё говорить?», — сказал Кизим. Он отметил, что теперь северная граница Украины может перестать быть безопасной.
«Насколько глубоко пойдет интеграция, это, конечно, нас беспокоит», — подчеркнул Кизим. Однако дипломат отказался давать точные прогнозы касательно дальнейшего развития украино-белорусских отношений. «Все зависит от того, как будет развиваться внутриполитическая ситуация в стране», — заключил Кизим.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее 8 сентября заявил, что его страна готова продолжать сближение с Россией. Вопросы экономической интеграции в рамках Союзного государства, в частности, уже обсуждались на переговорах Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске в начале месяца. Дальнейшие переговоры по данной тематике пройдут во время визита Лукашенко в Москву в ближайшие две недели.
Сейчас Россия и Белоруссия обсуждают условия рефинансирования госдолга республики в размере $1 млрд. По словам Лукашенко, Москва настроена на то, чтобы согласиться на это ради укрепления белорусской валюты. Кроме того, страны уже договорились, что в течение месяца Белоруссия погасит долг перед Россией за поставки газа.