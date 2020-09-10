Посол Украины в Белоруссии заявил о досмотре его вещей пограничниками

Дипломат также выразил опасения в связи с возможным глубоким сближением Минска и Москвы. По его словам, оно уже началось и может усилиться после планируемого визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию. «Я думаю, там будут вопросы, в том числе, об интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, то о чем тут ещё говорить?», — сказал Кизим. Он отметил, что теперь северная граница Украины может перестать быть безопасной.