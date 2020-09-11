В Кремле раскрыли повестку встречи Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 14 сентября в Сочи, сообщается на сайте Кремля. Главы государств обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между странами.
«Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — сказано в сообщении.
О будущей встрече Путина и Лукашенко объявил ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в рамках встречи не предполагается подписания каких-либо документов и проведения итоговой пресс-конференции.
Ранее Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров. Они обсудили в том числе ситуацию с протестами в Белоруссии, которые длятся с 9 августа. Тогда в республике состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,08% голосов. Поддержка кандидата от оппозиции Светланы Тихановской составила 10,09%.