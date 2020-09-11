В Кремле раскрыли повестку встречи Путина и Лукашенко

Ранее Путин и Лукашенко провели несколько телефонных разговоров. Они обсудили в том числе ситуацию с протестами в Белоруссии, которые длятся с 9 августа. Тогда в республике состоялись президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,08% голосов. Поддержка кандидата от оппозиции Светланы Тихановской составила 10,09%.