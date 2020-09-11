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Лавров с иронией оценил второе место России по «вмешательству» в дела США

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров иронично прокомментировал заявления Вашингтона о том, что Россия находится на втором месте в перечне стран, которые якобы вмешиваются в дела США перед выборами президента.

«Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми», — цитирует «РИА Новости» Лаврова.

Он пояснил, что в комментариях американским политикам задают вопросы о том «кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран?». По словам Лаврова, из оценок американских представителей следует, что в этом «состязании» пока побеждает КНР.

Накануне Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционные списки трех граждан России и одного гражданина Украины за «попытки повлиять на американские выборы». Вся собственность попавших под санкции в США блокируется, они не смогут совершать с ней никаких операций.

Ранее по теме: В МИД России заявили об отдалении стабилизации отношений с США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных