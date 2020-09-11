Лавров с иронией оценил второе место России по «вмешательству» в дела США

Накануне Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционные списки трех граждан России и одного гражданина Украины за «попытки повлиять на американские выборы». Вся собственность попавших под санкции в США блокируется, они не смогут совершать с ней никаких операций.