Лавров с иронией оценил второе место России по «вмешательству» в дела США
Министр иностранных дел Сергей Лавров иронично прокомментировал заявления Вашингтона о том, что Россия находится на втором месте в перечне стран, которые якобы вмешиваются в дела США перед выборами президента.
«Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми», — цитирует «РИА Новости» Лаврова.
Он пояснил, что в комментариях американским политикам задают вопросы о том «кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран?». По словам Лаврова, из оценок американских представителей следует, что в этом «состязании» пока побеждает КНР.
Накануне Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в санкционные списки трех граждан России и одного гражданина Украины за «попытки повлиять на американские выборы». Вся собственность попавших под санкции в США блокируется, они не смогут совершать с ней никаких операций.