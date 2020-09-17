Губернатор Белгородской области Савченко подал в отставку
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом он сообщил на рабочей встрече с руководителями органов власти региона, передает пресс-служба губернатора и правительства области.
«Евгений Савченко проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», ‒ говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что 22 сентября на заседании Белгородской областной Думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации ‒ представителя от регионального законодательного собрания.
Евгений Савченко занимает пост главы региона более 26 лет ‒ с 18 декабря 1993 года.