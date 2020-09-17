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Губернатор Белгородской области Савченко подал в отставку

Ведомости

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом он сообщил на рабочей встрече с руководителями органов власти региона, передает пресс-служба губернатора и правительства области.

«Евгений Савченко проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», ‒ говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 22 сентября на заседании Белгородской областной Думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации ‒ представителя от регионального законодательного собрания.

Евгений Савченко занимает пост главы региона более 26 лет ‒ с 18 декабря 1993 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных