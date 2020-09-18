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Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

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После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.

«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения», – сказал Володин.

Спикер Госдумы предложил Бундестагу на уровне парламентов «еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом». Володин заявил, что провокация с Навальным была нужна европейским странам для введения новых санкций и блокировки действий России по защите Белоруссии, где с 9 августа продолжаются протесты против итогов президентских выборов.

Накануне европейский парламент предложил заморозить иностранные счета фигурантов расследований ФБК. Также депутаты призвали начать международное расследование дела Навального с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, там он впал в кому. Врачи подключили Навального к аппарату искусственной вентиляции легких. После 60 биохимических обследований медики не нашли в его организме признаков отравления и поставили предварительный диагноз: нарушение обмена веществ. Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили «Новичком». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального.

Ранее по теме: В ЕС предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных