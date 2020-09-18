Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального
После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения», – сказал Володин.
Спикер Госдумы предложил Бундестагу на уровне парламентов «еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом». Володин заявил, что провокация с Навальным была нужна европейским странам для введения новых санкций и блокировки действий России по защите Белоруссии, где с 9 августа продолжаются протесты против итогов президентских выборов.
Накануне европейский парламент предложил заморозить иностранные счета фигурантов расследований ФБК. Также депутаты призвали начать международное расследование дела Навального с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, там он впал в кому. Врачи подключили Навального к аппарату искусственной вентиляции легких. После 60 биохимических обследований медики не нашли в его организме признаков отравления и поставили предварительный диагноз: нарушение обмена веществ. Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили «Новичком». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального.