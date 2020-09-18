Песков прокомментировал слова Володина о деле Навального

«Мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии с ним. Вопросов в этой ситуации становится больше, чем ответов. Мы, к сожалению, весьма ограничены в своих возможностях проводить какие-то расследования на этот счет», – сказал Песков. По его словам, это связано с тем, что «какие-то предметы» увезли из России. Кроме того, у России нет возможности ознакомиться с результатами анализов Навального. «Это все существенно осложняет расследование», – объяснил Песков. Он отметил, что версия отравления Навального не исключалась с самого начала, но не получила подтверждений. Он не смог ответить на вопрос, есть ли у Кремля данные о сотрудничестве основателя ФБК с иностранными спецслужбами, отметив, что не располагает такой информацией.