Песков прокомментировал слова Володина о деле Навального
Кремль не может говорить о согласии или несогласии с заявлением спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии иностранных спецслужб в деле основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии с ним. Вопросов в этой ситуации становится больше, чем ответов. Мы, к сожалению, весьма ограничены в своих возможностях проводить какие-то расследования на этот счет», – сказал Песков. По его словам, это связано с тем, что «какие-то предметы» увезли из России. Кроме того, у России нет возможности ознакомиться с результатами анализов Навального. «Это все существенно осложняет расследование», – объяснил Песков. Он отметил, что версия отравления Навального не исключалась с самого начала, но не получила подтверждений. Он не смог ответить на вопрос, есть ли у Кремля данные о сотрудничестве основателя ФБК с иностранными спецслужбами, отметив, что не располагает такой информацией.
Ранее Володин заявил, что после принятия резолюции Европарламента по делу Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы. Володин заявил, что провокация с Навальным была нужна европейским странам для введения новых санкций и блокировки действий России по защите Белоруссии, где с 9 августа продолжаются протесты против итогов президентских выборов.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, там он впал в кому. Врачи подключили Навального к аппарату искусственной вентиляции легких. После 60 биохимических обследований медики не нашли в его организме признаков отравления и поставили предварительный диагноз: нарушение обмена веществ. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили «Новичком». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия основателя ФБК.