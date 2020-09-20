Координатор госдепа встретится в Литве с белорусской оппозицией
Координатор госдепартамента США по противодействию терроризму Натан Сейлс встретится 21 сентября с представителями белорусской оппозиции, сообщается на сайте ведомства.
«Натан Сейлс также встретится с представителями белорусского гражданского общества, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут поддержать требование белорусского народа провести свободные и справедливые выборы и прекратить жесткие репрессии со стороны белорусских властей после выборов», ‒ говорится в сообщении.
Представитель госдепартамента также встретится с рядом латвийских чиновников для обсуждения вопросов борьбы с антисемитизмом и терроризмом.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС сообщил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует выступить на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.
В МИД Белоруссии заявили, что выступление Тихановской станет наглым вмешательством во внутренние дела республики и неуважением к народу.
Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу на них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Лукашенко нелегитимным президентом.