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Координатор госдепа встретится в Литве с белорусской оппозицией

Ведомости

Координатор госдепартамента США по противодействию терроризму Натан Сейлс встретится 21 сентября с представителями белорусской оппозиции, сообщается на сайте ведомства.

«Натан Сейлс также встретится с представителями белорусского гражданского общества, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут поддержать требование белорусского народа провести свободные и справедливые выборы и прекратить жесткие репрессии со стороны белорусских властей после выборов», ‒ говорится в сообщении.

Представитель госдепартамента также встретится с рядом латвийских чиновников для обсуждения вопросов борьбы с антисемитизмом и терроризмом.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС сообщил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует выступить на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

В МИД Белоруссии заявили, что выступление Тихановской станет наглым вмешательством во внутренние дела республики и неуважением к народу.

Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу на них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Лукашенко нелегитимным президентом.

Ранее по теме: США и ЕС хотят вместе объявить о санкциях против Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных