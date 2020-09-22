Путин в ООН назвал продление СНВ-3 первоочередным вопросом
Президент России Владимир Путин призвал оперативно решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом он сказал в видеообращении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, – это, конечно, продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 г., совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами», ‒ сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Как отметил российский лидер, Москва рассчитывает на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем.
«Уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников», ‒ добавил глава государства.
Такие встречные шаги создали бы хорошую основу для разговора по всей совокупности факторов, которые влияют на стратегическую стабильность, подчеркнул Путин. По его словам, целью такого диалога стал бы выход на комплексные договоренности, а также формирование основы для архитектуры международной безопасности.
«Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов», ‒ отметил российский лидер.
СНВ-3 был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.