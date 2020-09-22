Путин в ООН назвал продление СНВ-3 первоочередным вопросом

«Уже с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников», ‒ добавил глава государства.