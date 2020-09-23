Лукашенко заявил о несостоявшейся «цветной революции» в Белоруссии
«Цветная революция» в Белоруссии не состоялась, несмотря на брошенный стране беспрецедентный вызов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце независимости в Минске.
«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где "цветная революция" не состоялась», — сказал Лукашенко, отметив, что это выбор белорусов, которые «ни в коем случае не хотят потерять страну».
Лукашенко отметил, что произошедшие в стране события позволили убедиться в том, что большинство белорусов любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. «Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу». — добавил президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.