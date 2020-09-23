Украина пригрозила санкциями российским онлайн-сервисам из-за Wildberries
Правительство Украины рассмотрит возможность введения санкций в отношении российских онлайн-сервисов в связи с выходом Wildberries на рынок страны, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.
«Предлагается протокольное поручение кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом», — сказал Ткаченко, напомнив, что ранее было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries.
21 сентября онлайн-ритейлер Wildberries объявил о запуске продаж товаров на территории Украины. Покупателям на территории Украины будет доступно около 3 млн товарных наименований: женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, канцтовары, зоотовары, а также товары для дома и дачи. Доставка будет осуществляться с помощью местных логистических партнеров.
Помимо Украины Wildberries уже работает в семи странах: России, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.