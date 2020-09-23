Украина пригрозила санкциями российским онлайн-сервисам из-за Wildberries

«Предлагается протокольное поручение кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом», — сказал Ткаченко, напомнив, что ранее было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries.