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Украина пригрозила санкциями российским онлайн-сервисам из-за Wildberries

Ведомости

Правительство Украины рассмотрит возможность введения санкций в отношении российских онлайн-сервисов в связи с выходом Wildberries на рынок страны, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра культуры Украины Александра Ткаченко.

«Предлагается протокольное поручение кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом», — сказал Ткаченко, напомнив, что ранее было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. 

21 сентября онлайн-ритейлер Wildberries объявил о запуске продаж товаров на территории Украины. Покупателям на территории Украины будет доступно около 3 млн товарных наименований: женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, канцтовары, зоотовары, а также товары для дома и дачи. Доставка будет осуществляться с помощью местных логистических партнеров. 

Помимо Украины Wildberries уже работает в семи странах: России, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных