В Совфеде отреагировали на новые санкции США
США введением очередных санкций в отношении России выполняют план в рамках своего федерального закона от 2017 г., цель которого ‒ сдерживание России, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«США выполняют план, утвержденный еще в 2017 г. федеральным законом, который предусматривает сдерживание России посредством санкций. Эти принципы противоправны, на мой взгляд, да и не только на мой. Но они зафиксированы в законе, американская политическая машина идет по этому пути. Будут меняться аргументы, но что бы там не придумали, основная цель ‒ сдерживание России при помощи санкций», ‒ сказал Климов.
Ответные меры России должны быть разумными, подчеркнул он.
«Понятно, что мы на эти действия должны находить адекватные ответы, кстати сказать, не обязательно симметричные», ‒ отметил сенатор.
23 сентября минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины.
В числе юрлиц, попавших под санкции, ‒ зарегистрированные в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY (имеют один адрес), Lobaye Invest (зарегистрирована в ЦАР), а также ООО «М-финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» (Санкт-Петербург). Эти компании связаны с физическими лицами, в отношении которых американские власти ввели санкции.