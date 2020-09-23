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В Совфеде отреагировали на новые санкции США

Ведомости

США введением очередных санкций в отношении России выполняют план в рамках своего федерального закона от 2017 г., цель которого ‒ сдерживание России, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«США выполняют план, утвержденный еще в 2017 г. федеральным законом, который предусматривает сдерживание России посредством санкций. Эти принципы противоправны, на мой взгляд, да и не только на мой. Но они зафиксированы в законе, американская политическая машина идет по этому пути. Будут меняться аргументы, но что бы там не придумали, основная цель ‒ сдерживание России при помощи санкций», ‒ сказал Климов.

Ответные меры России должны быть разумными, подчеркнул он.

«Понятно, что мы на эти действия должны находить адекватные ответы, кстати сказать, не обязательно симметричные», ‒ отметил сенатор.

23 сентября минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины.

В числе юрлиц, попавших под санкции, ‒ зарегистрированные в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY (имеют один адрес), Lobaye Invest (зарегистрирована в ЦАР), а также ООО «М-финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» (Санкт-Петербург). Эти компании связаны с физическими лицами, в отношении которых американские власти ввели санкции.

Ранее по теме: США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных