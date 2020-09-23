В Совфеде отреагировали на новые санкции США

«США выполняют план, утвержденный еще в 2017 г. федеральным законом, который предусматривает сдерживание России посредством санкций. Эти принципы противоправны, на мой взгляд, да и не только на мой. Но они зафиксированы в законе, американская политическая машина идет по этому пути. Будут меняться аргументы, но что бы там не придумали, основная цель ‒ сдерживание России при помощи санкций», ‒ сказал Климов.