США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

В июле 2020 г. Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с бизнесменом Пригожиным. В списке оказались петербургские, гонконгские, китайские и суданские компании, а также имеющие отношения к ним россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, а также Андрей Мандель, чье гражданство американские власти не указали. Эти лица и компании попали под ограничения за причастность к вмешательству во внутренние дела США, Украины и Судана.