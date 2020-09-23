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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

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Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничения вводятся против россиян Бориса Гайковича, Елены Ивановой, Надежды Кучумовой и Владислава Занина, которые, по данным Минфина США, находятся в Санкт-Петербурге, а также в отношении Александра Кузина, Дмитрия Сытого и Евгения Ходотова, предположительно находящихся в Центральной Африканской Республике.

Кроме того, под ограничения попал выходец из России Никита Ковалевский, он, согласно сведениям Минфина США, находится в Финляндии. По всем перечисленным лицам, кроме Ковалевского, американские власти опубликовали данные российских паспортов. У последнего сообщается только о финском гражданстве.

В числе юрлиц, попавших под санкции —  зарегистрированные в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY. (Имеют один адрес), Lobaye Invest (зарегистрирована в ЦАР), а также ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» (Санкт-Петербург). Эти компании связаны с физическими лицами, в отношении которых американские власти ввели санкции.

Ходотов, Кузин и Сытый, по данным Минфина США, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого американские власти обвиняют, помимо прочего, в причастности к вмешательству в американские выборы.

В июле 2020 г. Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с бизнесменом Пригожиным. В списке оказались петербургские, гонконгские, китайские и суданские компании, а также имеющие отношения к ним россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, а также Андрей Мандель, чье гражданство американские власти не указали. Эти лица и компании попали под ограничения за причастность к вмешательству во внутренние дела США, Украины и Судана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных