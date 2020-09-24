ЕС назвал нелегитимной инаугурацию Лукашенко
Европейский союз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Александра Лукашенко не легитимна, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля.
«Напоминая о заявлении Высокого представителя от имени Европейского союза от 11 сентября, ЕС вновь заявляет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский союз не признает их фальсифицированных результатов. Исходя из этого, так называемая "инаугурация" и новый мандат, заявленный Александром Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности», — говорится в заявлении.
Боррель отметил, что инаугурация Лукашенко «прямо противоречит воле значительной части белорусского населения, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси». Дипломат добавил, что ЕС надеется на немедленное прекращение насилия в отношении митингующих и освобождение задержанных. Боррель подчеркнул, что в сложившейся ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Белоруссией.
23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Он занимает пост президента Белоруссии с 1994 г.
Власти Германии Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Также легитимность Лукашенко не признали США и Украина. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию» и также не признала Лукашенко легитимным президентом страны.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей. «Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным», — добавил Песков.
По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок его полномочий продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом.