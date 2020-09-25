Путин предложил США перезагрузку в технологической сфере

Российский президент предложил восстановить регулярный диалог России и США по ключевым вопросам обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) на высоком уровне. Также Путин предложил поддерживать работу между компетентными ведомствами стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, которые курируют вопросы МИБ в органах, связанных с обеспечением национальной и информационной безопасности.