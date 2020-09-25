Путин предложил США перезагрузку в технологической сфере
Президент России Владимир Путин призвал США одобрить комплексные меры по перезагрузке отношений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля.
Российский президент предложил восстановить регулярный диалог России и США по ключевым вопросам обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) на высоком уровне. Также Путин предложил поддерживать работу между компетентными ведомствами стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, которые курируют вопросы МИБ в органах, связанных с обеспечением национальной и информационной безопасности.
По мнению президента России, нужно совместно разработать и заключить между правительствами соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. Россия и США должны дать друг другу гарантии невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов.
«Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве. Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга», – заключил Путин.