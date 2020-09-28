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Пять членов правительства Камчатского края ушли в отставку

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Пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов на оперативном совещании, видеозапись которого опубликована на сайте правительства региона.

Губернатор поблагодарил всех пятерых за хорошую работу. Он пояснил, что в правительстве формируется новая структура органов власти для повышения ее эффективности. Из состава правительства уйдут врио первого вице-губернатора Ирина Унтилова, министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров, врио министра здравоохранения Елена Сорокина, врио министра культуры Светлана Айгистова и врио вице-губернатора края Дмитрий Латышев. Унтилова покидает правительство из-за выхода на пенсию, Хабаров и Сорокина переходят на новые должности, уточнил Солодов.

13 сентября 38-летний Владимир Солодов одержал победу на выборах главы региона. В апреле он был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края. До него губернатором был Владимир Илюхин, он ушел в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных