Пять членов правительства Камчатского края ушли в отставку

Губернатор поблагодарил всех пятерых за хорошую работу. Он пояснил, что в правительстве формируется новая структура органов власти для повышения ее эффективности. Из состава правительства уйдут врио первого вице-губернатора Ирина Унтилова, министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров, врио министра здравоохранения Елена Сорокина, врио министра культуры Светлана Айгистова и врио вице-губернатора края Дмитрий Латышев. Унтилова покидает правительство из-за выхода на пенсию, Хабаров и Сорокина переходят на новые должности, уточнил Солодов.