Пять членов правительства Камчатского края ушли в отставку
Пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов на оперативном совещании, видеозапись которого опубликована на сайте правительства региона.
Губернатор поблагодарил всех пятерых за хорошую работу. Он пояснил, что в правительстве формируется новая структура органов власти для повышения ее эффективности. Из состава правительства уйдут врио первого вице-губернатора Ирина Унтилова, министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров, врио министра здравоохранения Елена Сорокина, врио министра культуры Светлана Айгистова и врио вице-губернатора края Дмитрий Латышев. Унтилова покидает правительство из-за выхода на пенсию, Хабаров и Сорокина переходят на новые должности, уточнил Солодов.
13 сентября 38-летний Владимир Солодов одержал победу на выборах главы региона. В апреле он был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края. До него губернатором был Владимир Илюхин, он ушел в отставку.