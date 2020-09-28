Экипаж МКС завершил изоляцию в российских модулях после утечки

Ранее «РИА Новости» сообщили, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. Позже в «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что экипаж на время поиска утечки изолируют на три дня в российский модуль «Звезда». В NASA заверили, что утечка не представляет опасности для экипажа или космической станции. При этом исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявлял, что проблема, из-за которой падает давление на МКС может находиться не в американском, а в российском сегменте.