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Экипаж МКС завершил изоляцию в российских модулях после утечки

Ведомости

Экипаж Международной космической станции (МКС) завершил изоляцию, которая была введена из-за утечки, и приступил к штатной работе во всех сегментах станции, сообщает «Роскосмос».

«Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции», — говорится в сообщении. Отмечается, что все данные об уровне атмосферы были переданы специалистам на Земле. Анализировть информацию будет группа управления полетами. Исходя из полученных данных, планируется определить уровень и возможное место утечки, отметили в ведомстве.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. Позже в «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что экипаж на время поиска утечки изолируют на три дня в российский модуль «Звезда». В NASA заверили, что утечка не представляет опасности для экипажа или космической станции. При этом исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявлял, что проблема, из-за которой падает давление на МКС может находиться не в американском, а в российском сегменте.

Ранее по теме: «Роскосмос» допустил падение давления в российском сегменте МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных