Экипаж МКС завершил изоляцию в российских модулях после утечки
Экипаж Международной космической станции (МКС) завершил изоляцию, которая была введена из-за утечки, и приступил к штатной работе во всех сегментах станции, сообщает «Роскосмос».
«Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции», — говорится в сообщении. Отмечается, что все данные об уровне атмосферы были переданы специалистам на Земле. Анализировть информацию будет группа управления полетами. Исходя из полученных данных, планируется определить уровень и возможное место утечки, отметили в ведомстве.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. Позже в «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что экипаж на время поиска утечки изолируют на три дня в российский модуль «Звезда». В NASA заверили, что утечка не представляет опасности для экипажа или космической станции. При этом исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявлял, что проблема, из-за которой падает давление на МКС может находиться не в американском, а в российском сегменте.