«Роскосмос» допустил падение давления в российском сегменте МКС

«Из этого сделали нездоровый ажиотаж, говорят о разгерметизации станции, определили американцев виноватыми в этом деле. На самом деле никто ничего не знает», ‒ сказал Крикалев. Он также упомянул железное правило, которое заключается в том, что какой бы люк ни закрывался, экипаж должен быть с той стороны люка, где пристыкован корабль.