«Роскосмос» допустил падение давления в российском сегменте МКС
Проблема, из-за которой падает давление на Международной космической станции (МКС), может находиться не в американском, а в российском сегменте, заявил «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Ранее экипаж МКС изолировался в российском модуле «Звезда» на время поиска утечки в американском сегменте станции.
«Из этого сделали нездоровый ажиотаж, говорят о разгерметизации станции, определили американцев виноватыми в этом деле. На самом деле никто ничего не знает», ‒ сказал Крикалев. Он также упомянул железное правило, которое заключается в том, что какой бы люк ни закрывался, экипаж должен быть с той стороны люка, где пристыкован корабль.
Среди возможных причин падения давления Крикалев назвал штатные, например работу системы регенерации воздуха. «Поэтому пока говорить об утечках, наших или американских, еще рано», ‒ подчеркнул он.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. Позже в «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что экипаж изолируют на три дня в российский модуль «Звезда» на время поиска утечки. В NASA заверили, что утечка не представляет опасности для экипажа или космической станции.