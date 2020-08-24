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«Роскосмос» допустил падение давления в российском сегменте МКС

Ведомости

Проблема, из-за которой падает давление на Международной космической станции (МКС), может находиться не в американском, а в российском сегменте, заявил «Интерфаксу» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Ранее экипаж МКС изолировался в российском модуле «Звезда» на время поиска утечки в американском сегменте станции.

«Из этого сделали нездоровый ажиотаж, говорят о разгерметизации станции, определили американцев виноватыми в этом деле. На самом деле никто ничего не знает», ‒ сказал Крикалев. Он также упомянул железное правило, которое заключается в том, что какой бы люк ни закрывался, экипаж должен быть с той стороны люка, где пристыкован корабль.

Среди возможных причин падения давления Крикалев назвал штатные, например работу системы регенерации воздуха. «Поэтому пока говорить об утечках, наших или американских, еще рано», ‒ подчеркнул он.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. Позже в «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что экипаж изолируют на три дня в российский модуль «Звезда» на время поиска утечки. В NASA заверили, что утечка не представляет опасности для экипажа или космической станции.

Ранее по теме: «Роскосмос» заявил об отсутствии утечки в российском сегменте МКС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных