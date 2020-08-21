«Роскосмос» заявил об отсутствии утечки в российском сегменте МКС
Проверка показала отсутствие утечки воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС), заявили «РИА Новости» в «Роскосмосе».
«Согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление [в российском сегменте] остается нормальным», ‒ сообщили агентству.
В «Роскосмосе» добавили, что люки в российские модули «Рассвет» и «Пирс» и пристыкованный транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» закрыты.
Поиск утечки воздуха, обнаруженной в американском сегменте накануне, продолжается. Как отмечает агентство, российский сегмент МКС состоит из пяти модулей ‒ «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет».
Ранее, 20 августа, в американском сегменте МКС была обнаружена незначительная утечка воздуха. На время поиска утечки весь экипаж станции перешел в российский модуль.