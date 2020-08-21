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«Роскосмос» заявил об отсутствии утечки в российском сегменте МКС

Ведомости

Проверка показала отсутствие утечки воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС), заявили «РИА Новости» в «Роскосмосе». 

«Согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление [в российском сегменте] остается нормальным», ‒ сообщили агентству. 

В «Роскосмосе» добавили, что люки в российские модули «Рассвет» и «Пирс» и пристыкованный транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» закрыты. 

Поиск утечки воздуха, обнаруженной в американском сегменте накануне, продолжается. Как отмечает агентство, российский сегмент МКС состоит из пяти модулей ‒ «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет».

Ранее, 20 августа, в американском сегменте МКС была обнаружена незначительная утечка воздуха. На время поиска утечки весь экипаж станции перешел в российский модуль.

Ранее по теме: В NASA заявили об отсутствии угрозы для МКС из-за утечки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных