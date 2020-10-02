Патрушев обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с помощником Трампа

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе (Россия, США, Франция) ранее выступили с совместным заявлением, в котором призвали конфликтующие столоны немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Президент Турции Реджеп Эрдоган, до этого неоднократно заявлявший о поддержке Азербайджана, раскритиковал это заявление и назвал призыв к прекращению боев неприемлемым. Он подчеркнул, что Минская группа 28 лет ничего не делала для решения карабахской проблемы и лучшее, что она может предпринять сейчас — заставить армянскую сторону прекратить «оккупацию Нагорного Карабаха», после чего уже возможно начать армяно-азербайджанский диалог.