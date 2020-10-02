Патрушев обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с помощником Трампа
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, передает ТАСС.
«Рабочая встреча состоялась сегодня в Женеве…Рассмотрены вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями… ситуация в Нагорном Карабахе», — сказал Аношин, не уточняя деталей беседы об армяно-азербайджанском конфликте. Он добавил, что Патрушев и О’Брайен также обсудили проблемы кибербезопасности, взаимодействие в борьбе с терроризмом
Кроме того, по словам Аношина, секретарь российского Совбеза и помощник Трампа по нацбезопасности договорились продолжить работу над реализацией инициативы президента России Владимира Путина по созыву саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах, где на азербайджанской территории уже 28 лет существует непризнанная, населенная армянами и поддерживаемая Ереваном одноименная республика, обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о более тысячи погибших военнослужащих и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе (Россия, США, Франция) ранее выступили с совместным заявлением, в котором призвали конфликтующие столоны немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Президент Турции Реджеп Эрдоган, до этого неоднократно заявлявший о поддержке Азербайджана, раскритиковал это заявление и назвал призыв к прекращению боев неприемлемым. Он подчеркнул, что Минская группа 28 лет ничего не делала для решения карабахской проблемы и лучшее, что она может предпринять сейчас — заставить армянскую сторону прекратить «оккупацию Нагорного Карабаха», после чего уже возможно начать армяно-азербайджанский диалог.