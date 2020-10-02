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Патрушев обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с помощником Трампа

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, передает ТАСС.

«Рабочая встреча состоялась сегодня в Женеве…Рассмотрены вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями… ситуация в Нагорном Карабахе», — сказал Аношин, не уточняя деталей беседы об армяно-азербайджанском конфликте. Он добавил, что Патрушев и О’Брайен также обсудили проблемы кибербезопасности, взаимодействие в борьбе с терроризмом

Кроме того, по словам Аношина, секретарь российского Совбеза и помощник Трампа по нацбезопасности договорились продолжить работу над реализацией инициативы президента России Владимира Путина по созыву саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. 

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах, где на азербайджанской территории уже 28 лет существует непризнанная, населенная армянами и поддерживаемая Ереваном одноименная республика, обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о более тысячи погибших военнослужащих и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе (Россия, США, Франция) ранее выступили с совместным заявлением, в котором призвали конфликтующие столоны немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Президент Турции Реджеп Эрдоган, до этого неоднократно заявлявший о поддержке Азербайджана, раскритиковал это заявление и назвал призыв к прекращению боев неприемлемым. Он подчеркнул, что Минская группа 28 лет ничего не делала для решения карабахской проблемы и лучшее, что она может предпринять сейчас — заставить армянскую сторону прекратить «оккупацию Нагорного Карабаха», после чего уже возможно начать армяно-азербайджанский диалог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных