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Путин призвал правительство учитывать содержательные идеи оппозиции

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Президент России Владимир Путин отметил позитивную роль оппозиции и заверил, что власть будет учитывать ее содержательные идеи. Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

«Хотел бы отметить и немалую, безусловно позитивную роль оппозиции. Имею в виду не только обоснованную критику с её стороны, что естественно, и эта критика держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

«Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать, прошу правительство иметь это в виду», — добавил глава государства. 

При этом Путин подчеркнул важность солидарной позиции фракций по самым главным и принципиальным вопросам.

«Парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы, а значит, для устойчивого развития всей страны, для того, чтобы наше движение вперед строилось на основе преемственности, на базе наших национальных интересов, было застраховано от разного рода срывов», — добавил Путин.

Несмотря на разницу в подходах фракций важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для граждан фундаментальных ценностей. «Такая сплоченность жизненно необходима стране», — подчеркнул российский лидер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных