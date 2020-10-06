Путин призвал правительство учитывать содержательные идеи оппозиции

«Хотел бы отметить и немалую, безусловно позитивную роль оппозиции. Имею в виду не только обоснованную критику с её стороны, что естественно, и эта критика держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.