Путин призвал правительство учитывать содержательные идеи оппозиции
Президент России Владимир Путин отметил позитивную роль оппозиции и заверил, что власть будет учитывать ее содержательные идеи. Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Хотел бы отметить и немалую, безусловно позитивную роль оппозиции. Имею в виду не только обоснованную критику с её стороны, что естественно, и эта критика держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
«Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать, прошу правительство иметь это в виду», — добавил глава государства.
При этом Путин подчеркнул важность солидарной позиции фракций по самым главным и принципиальным вопросам.
«Парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы, а значит, для устойчивого развития всей страны, для того, чтобы наше движение вперед строилось на основе преемственности, на базе наших национальных интересов, было застраховано от разного рода срывов», — добавил Путин.
Несмотря на разницу в подходах фракций важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для граждан фундаментальных ценностей. «Такая сплоченность жизненно необходима стране», — подчеркнул российский лидер.