Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Президент России Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, планирует провести более десяти международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Он по-разному встречает этот день, но завтра, я могу вам так сказать, что у него первая половина дня — там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие», — сказал Песков, его слова приводит ТАСС. При этом на уточняющий вопрос о возможной беседе с американским лидером Дональдом Трампом, который заболел COVID-19, пресс-секретарь ответил, что этого пока не планируется.
Вторую половину дня Путин может провести с родными и близкими, предположил Песков. «Что касается остатка дня, ну наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает», — сказал он.
Завтра Путину исполняется 68 лет. Накануне своего дня рождения в прошлом году он отправился в сибирскую тайгу в компании министра обороны Сергея Шойгу, где гулял и собирал грибы.