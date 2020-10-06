Песков рассказал о планах Путина на день рождения

«Он по-разному встречает этот день, но завтра, я могу вам так сказать, что у него первая половина дня — там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие», — сказал Песков, его слова приводит ТАСС. При этом на уточняющий вопрос о возможной беседе с американским лидером Дональдом Трампом, который заболел COVID-19, пресс-секретарь ответил, что этого пока не планируется.