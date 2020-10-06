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Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, планирует провести более десяти международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он по-разному встречает этот день, но завтра, я могу вам так сказать, что у него первая половина дня — там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому добавьте внутренние дела текущие», — сказал Песков, его слова приводит ТАСС. При этом на уточняющий вопрос о возможной беседе с американским лидером Дональдом Трампом, который заболел COVID-19, пресс-секретарь ответил, что этого пока не планируется.

Вторую половину дня Путин может провести с родными и близкими, предположил Песков. «Что касается остатка дня, ну наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает», — сказал он.

Завтра Путину исполняется 68 лет. Накануне своего дня рождения в прошлом году он отправился в сибирскую тайгу в компании министра обороны Сергея Шойгу, где гулял и собирал грибы.

Ранее по теме: Путин собрал грибы в сибирской тайге и полюбовался Енисеем. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных