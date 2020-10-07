Путин заявил о сохранении человеческих качеств за годы у власти
Президент России Владимир Путин считает, что, несмотря на долгий срок нахождения на посту президента страны, смог сохранить человеческие качества. Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Мне кажется, что все-таки мне это удается — сохранить такие человеческие качества», — сказал президент.
Путин признался, что иногда из-за должности создается ощущение, будто «из человека превращаешься в функцию». Однако, по словам российского лидера, его друзья считают, будто он мало изменился с момента учебы в университете. «Со школы меньше уже осталось, а с университета вот говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны», — сказал он.
Путин впервые стал президентом России в 2000 г. и пробыл в должности до 2008 г. Вновь избран на этот пост от был в 2012 г. Сегодня, 6 октября, Путину исполнилось 68 лет.