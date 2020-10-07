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Путин заявил о сохранении человеческих качеств за годы у власти

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Президент России Владимир Путин считает, что, несмотря на долгий срок нахождения на посту президента страны, смог сохранить человеческие качества. Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Мне кажется, что все-таки мне это удается — сохранить такие человеческие качества», — сказал президент.

Путин признался, что иногда из-за должности создается ощущение, будто «из человека превращаешься в функцию». Однако, по словам российского лидера, его друзья считают, будто он мало изменился с момента учебы в университете. «Со школы меньше уже осталось, а с университета вот говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны», — сказал он.

Путин впервые стал президентом России в 2000 г. и пробыл в должности до 2008 г. Вновь избран на этот пост от был в 2012 г. Сегодня, 6 октября, Путину исполнилось 68 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных