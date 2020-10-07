Путин заявил о сохранении человеческих качеств за годы у власти

Путин признался, что иногда из-за должности создается ощущение, будто «из человека превращаешься в функцию». Однако, по словам российского лидера, его друзья считают, будто он мало изменился с момента учебы в университете. «Со школы меньше уже осталось, а с университета вот говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны», — сказал он.