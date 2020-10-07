Кремль не планирует контактов Путина с Тихановской
Какие-либо контакты между президентом России Владимиром Путиным и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской не планируются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Каких-либо контактов не планируется», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Он пояснил, что Тихановская не находится на территории республики, «вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии». Оппозиционный лидер активно путешествует по странам Евросоюзавстречается с главами стран, которые не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером. Ранее Тихановская выразила желание встретиться с Путиным.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Ранее законность президентства Лукашенко не признали также Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина.
Тихановская ранее встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Она выразила желание встретиться с Путиным. Тихановская предложила Макрону пригласить Путина в качестве посредника в переговорах с белорусскими властями.