Кремль не планирует контактов Путина с Тихановской

«Каких-либо контактов не планируется», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Он пояснил, что Тихановская не находится на территории республики, «вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии». Оппозиционный лидер активно путешествует по странам Евросоюзавстречается с главами стран, которые не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером. Ранее Тихановская выразила желание встретиться с Путиным.