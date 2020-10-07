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Кремль не планирует контактов Путина с Тихановской

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Какие-либо контакты между президентом России Владимиром Путиным и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской не планируются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Каких-либо контактов не планируется», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Он пояснил, что Тихановская не находится на территории республики, «вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии». Оппозиционный лидер активно путешествует по странам Евросоюзавстречается с главами стран, которые не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером. Ранее Тихановская выразила желание встретиться с Путиным.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Ранее законность президентства Лукашенко не признали также Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина.

Тихановская ранее встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Она выразила желание встретиться с Путиным. Тихановская предложила Макрону пригласить Путина в качестве посредника в переговорах с белорусскими властями.

Ранее по теме: Тихановская поддержала идею об участии Путина в переговорах с Минском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных