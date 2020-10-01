Тихановская поддержала идею об участии Путина в переговорах с Минском

«Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах», — цитирует «РИА Новости» Тихановскую. Она подчеркнула, что оппозиция по-прежнему открыта к диалогу и желает, чтобы соседние страны были посредниками в этих переговорах.