Тихановская поддержала идею об участии Путина в переговорах с Минском
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью радиостанции RTL предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону пригласить российского президента Владимира Путина в качестве посредника в переговорах с белорусскими властями.
«Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах», — цитирует «РИА Новости» Тихановскую. Она подчеркнула, что оппозиция по-прежнему открыта к диалогу и желает, чтобы соседние страны были посредниками в этих переговорах.
29 сентября Тихановская встретилась с макроном в Вильнюсе. Главной темой переговоров стала организация диалога по проведению новых выборов в Белоруссии. Накануне этого Макрон заявил, что Франция не признает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным президентом. Ранее законность президентства Лукашенко не признали также Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина.
Встречу Макрона с Тихановской прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что это может свидетельствовать о поддержке Парижем Тихановской.