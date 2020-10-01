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Тихановская поддержала идею об участии Путина в переговорах с Минском

Ведомости

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью радиостанции RTL предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону пригласить российского президента Владимира Путина в качестве посредника в переговорах с белорусскими властями.

«Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, господина Путина участвовать и выступить в качестве посредника на этих переговорах», — цитирует «РИА Новости» Тихановскую. Она подчеркнула, что оппозиция по-прежнему открыта к диалогу и желает, чтобы соседние страны были посредниками в этих переговорах.

29 сентября Тихановская встретилась с макроном в Вильнюсе. Главной темой переговоров стала организация диалога по проведению новых выборов в Белоруссии. Накануне этого Макрон заявил, что Франция не признает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным президентом. Ранее законность президентства Лукашенко не признали также Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина.

Встречу Макрона с Тихановской прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что это может свидетельствовать о поддержке Парижем Тихановской.

Ранее по теме: МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных