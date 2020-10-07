Горбачев поздравил Путина с днем рождения
Бывший президент СССР Михаил Горбачев поздравил президента России Владимира Путина с 68-летием. Письмо советского лидера опубликовано на сайте «Горбачев-фонда».
«Примите мои поздравления с днем рождения! В нынешнее ответственное, драматическое время, вы решаете задачи сохранения стабильности и обеспечения развития нашей страны, последовательно отстаиваете интересы России в мире», — сказано в тексте документа. Горбачев пожелал Путину успехов, здоровья, сил и всего доброго ему и его близким.
Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 68 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вторую половину дня российский лидер намерен провести с родными и близкими. Аналогично он встретил день рождения в прошлом году. Сегодня президент также провел несколько международных телефонных разговоров. С днем рождения президента уже поздравили лидеры Белоруссии, Молдавии и Туркмении: Александр Лукашенко, Игорь Додон, Гурбангулы Бердымухамедов.