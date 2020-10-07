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Горбачев поздравил Путина с днем рождения

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев поздравил президента России Владимира Путина с 68-летием. Письмо советского лидера опубликовано на сайте «Горбачев-фонда».

«Примите мои поздравления с днем рождения! В нынешнее ответственное, драматическое время, вы решаете задачи сохранения стабильности и обеспечения развития нашей страны, последовательно отстаиваете интересы России в мире», — сказано в тексте документа. Горбачев пожелал Путину успехов, здоровья, сил и всего доброго ему и его близким.

Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 68 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вторую половину дня российский лидер намерен провести с родными и близкими. Аналогично он встретил день рождения в прошлом году. Сегодня президент также провел несколько международных телефонных разговоров. С днем рождения президента уже поздравили лидеры Белоруссии, Молдавии и Туркмении: Александр Лукашенко, Игорь Додон, Гурбангулы Бердымухамедов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных