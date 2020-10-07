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Владимиру Путину исполнилось 68 лет

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Президенту России Владимиру Путину сегодня исполняется 68-й лет. Свой день рождения он отпразднует на посту главы государства в 16-й раз.

С днем рождения президента уже поздравили лидеры Белоруссии, Молдавии и Туркмении: Александр Лукашенко, Игорь Додон, Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент в день своего рождения 7 октября планирует провести более десяти международных телефонных разговоров. А вторую половину дня именинник может провести с родными и близкими, предположил Песков. 

В 2019 г. Путин провел свой день рождения также в кругу родных и близких. В 2017 и 2018 гг. на день рождения Путина прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Среди сделанных им подарков, в том числе, пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. В 2013 г. президент отмечал день рождения в компании председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Путина, они «сделали это очень по-простому». Он говорил, что Си Цзиньпин — единственный из действующих мировых лидеров, с кем ему довелось отметить день рождения.

Ранее по теме: Подарки Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных