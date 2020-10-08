Раненый в Карабахе российский журналист находится в тяжелом состоянии
Раненый во время удара азербайджанской армии по городу Шуши в Нагорном Карабахе российский военный корреспондент, главред портала «Сегодня.ру» Юрий Котенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Главный редактор портала «Офицеры России» Роман Шкурлатов, один из сотрудников которого, Левон Арзанов, также был ранен во время удара, пояснил агентству, что жизни Котенка ничего не угрожает. По его словам, при первой возможности тяжело раненого журналиста эвакуируют в Россию. Арзанов (спецкор портала «Офицеры России») и сопровождающий Грант Баладьян легко ранены.
В то же время Sputnik Армения со ссылкой на врачей сообщает, что Котенок потерял много крови, у него повреждения в области живота, верхних и нижних конечностей. Ему провели одну операцию, однако может потребоваться еще одна.
Ранее сообщалось, что при ударе азербайджанской армии по собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши (НКР) пострадали три российских журналиста.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.