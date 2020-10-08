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Раненый в Карабахе российский журналист находится в тяжелом состоянии

Ведомости

Раненый во время удара азербайджанской армии по городу Шуши в Нагорном Карабахе российский военный корреспондент, главред портала «Сегодня.ру» Юрий Котенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Главный редактор портала «Офицеры России» Роман Шкурлатов, один из сотрудников которого, Левон Арзанов, также был ранен во время удара, пояснил агентству, что жизни Котенка ничего не угрожает. По его словам, при первой возможности тяжело раненого журналиста эвакуируют в Россию. Арзанов (спецкор портала «Офицеры России») и сопровождающий Грант Баладьян легко ранены.

В то же время Sputnik Армения со ссылкой на врачей сообщает, что Котенок потерял много крови, у него повреждения в области живота, верхних и нижних конечностей. Ему провели одну операцию, однако может потребоваться еще одна.

Ранее сообщалось, что при ударе азербайджанской армии по собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши (НКР) пострадали три российских журналиста.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, когда Азербайджан начал крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения. В боях используется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки, авиация и тактические ракеты. Стороны сообщают о тысячах погибших военных у противников и сотнях уничтоженных единиц бронированной и другой техники, а также о жертвах среди мирного населения.

Ранее по теме: Глава ОДКБ оценил последствия вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных