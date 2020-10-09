Дания присоединится к антироссийским санкциям по Навальному
Дания присоединится к санкциям ЕС в отношении России из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД королевства Еппе Куфуд на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
«Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей [причастных к ситуации вокруг Навального]», — сказал Куфуд.
По его словам, Дания решительно осуждает «попытку покушения» на основателя ФБК. Инцидент требует «прозрачного, комплексного и тщательного» расследования, добавил министр.
7 октября внешнеполитические ведомства Франции и Германии в совместном заявлении сообщили, что намерены на этой неделе предложить Европейскому союзу пакет санкций против России из-за предполагаемого отравления Навального.
8 октября французская газета Le Monde сообщила, что ограничительные меры могут быть введены в отношении девяти человек — сотрудников администрации президента и силовых ведомств России.
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где он был госпитализирован, не нашли следов яда в анализах, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования. Сейчас Навальный находится на лечении и реабилитации в Берлине.