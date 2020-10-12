Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения (ЧП), так как парламент (Жогорку Кенеш) не рассмотрел прошлый указ о комендантском часе в столице страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Срок режима ЧП, согласно новому указу, обозначен с восьми вечера 12 октября 2020 г. до семи утра 19 октября 2020 г. Комендантом Бишкека назначен заместитель министра МВД страны Алмазбек Орозалиев.
После продолжавшихся четыре дня акций протеста оппозиции, переросших в беспорядки и грабежи президент Жээнбеков своим указом ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения 9 октября. В столицу были введены подразделения военных с бронетехникой, установлены блокпосты для пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения. Режим ЧП был введен до 21 октября. В городе запретили массовые мероприятия, ограничили движение транспорта, работу СМИ, ввели комендантский час.
Акции протеста начались 5 октября, после объявления результатов парламентских выборов в Киргизии, завершившиеся столкновениями с силами МВД и захватом правительственных зданий в Бишкеке. Глава государства назвал демонстрации попыткой захвата власти в стране. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель, вскоре действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова. Жээнбеков впоследствии утвердил это решение парламентариев.