Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Ведомости

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения (ЧП), так как парламент (Жогорку Кенеш) не рассмотрел прошлый указ о комендантском часе в столице страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Срок режима ЧП, согласно новому указу, обозначен с восьми вечера 12 октября 2020 г. до семи утра 19 октября 2020 г. Комендантом Бишкека назначен заместитель министра МВД страны Алмазбек Орозалиев.

После продолжавшихся четыре дня акций протеста оппозиции, переросших в беспорядки и грабежи президент Жээнбеков своим указом ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения 9 октября. В столицу были введены подразделения военных с бронетехникой, установлены блокпосты для пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения. Режим ЧП был введен до 21 октября. В городе запретили массовые мероприятия, ограничили движение транспорта, работу СМИ, ввели комендантский час.

Акции протеста начались 5 октября, после объявления результатов парламентских выборов в Киргизии, завершившиеся столкновениями с силами МВД и захватом правительственных зданий в Бишкеке. Глава государства назвал демонстрации попыткой захвата власти в стране. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель, вскоре действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова. Жээнбеков впоследствии утвердил это решение парламентариев.

Ранее по теме: В Киргизии наметилась стабилизация обстановки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных