Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

После продолжавшихся четыре дня акций протеста оппозиции, переросших в беспорядки и грабежи президент Жээнбеков своим указом ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения 9 октября. В столицу были введены подразделения военных с бронетехникой, установлены блокпосты для пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения. Режим ЧП был введен до 21 октября. В городе запретили массовые мероприятия, ограничили движение транспорта, работу СМИ, ввели комендантский час.