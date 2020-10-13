Госдума в I чтении приняла проект о новом порядке формирования правительства

Президент России Владимир Путин внес на обсуждение Госдумой законопроект о новом порядке формирования правительства 22 сентября. Согласно документу, глава государства должен будет внести на рассмотрение в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. В свою очередь нижняя палата парламента предлагает кандидатуры вице-премьеров и «гражданских» министров. Главы силовых ведомств и МЧС, согласно документу, назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.