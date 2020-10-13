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Госдума в I чтении приняла проект о новом порядке формирования правительства

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Госдума в I чтении одобрила проект о новом порядке формирования правительства в связи с конституционной реформой, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Государственная Дума приняла в первом чтении проект Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ», который направлен на реализацию новых положений Конституции РФ, поддержанных на общероссийском голосовании и вступивших в силу 4 июля 2020 года», —  говорится в сообщении. Как следует из информационной базы нижней палаты, поправки по законопроекту будут представлены в двухнедельный срок.

Президент России Владимир Путин внес на обсуждение Госдумой законопроект о новом порядке формирования правительства 22 сентября. Согласно документу, глава государства должен будет внести на рассмотрение в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. В свою очередь нижняя палата парламента предлагает кандидатуры вице-премьеров и «гражданских» министров. Главы силовых ведомств и МЧС, согласно документу, назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.

Законопроект также закрепляет новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

Общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию России проходило в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против ‒ 21,27%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных