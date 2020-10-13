Госдума в I чтении приняла проект о новом порядке формирования правительства
Госдума в I чтении одобрила проект о новом порядке формирования правительства в связи с конституционной реформой, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Государственная Дума приняла в первом чтении проект Федерального конституционного закона «О Правительстве РФ», который направлен на реализацию новых положений Конституции РФ, поддержанных на общероссийском голосовании и вступивших в силу 4 июля 2020 года», — говорится в сообщении. Как следует из информационной базы нижней палаты, поправки по законопроекту будут представлены в двухнедельный срок.
Президент России Владимир Путин внес на обсуждение Госдумой законопроект о новом порядке формирования правительства 22 сентября. Согласно документу, глава государства должен будет внести на рассмотрение в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. В свою очередь нижняя палата парламента предлагает кандидатуры вице-премьеров и «гражданских» министров. Главы силовых ведомств и МЧС, согласно документу, назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.
Законопроект также закрепляет новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.
Общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию России проходило в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против ‒ 21,27%.