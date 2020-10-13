Медведев обвинил НАТО в стремлении ограничить деятельность России в Арктике

«Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и США, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике», — цитирует «РИА Новости» Медведева. Среди используемых НАТО методов он назвал — наращивание военной активности рядом с границами России и оказываемое давление с помощью санкций. Все это, по словам Медведева, «создает прямые угрозы нашей национальной безопасности».