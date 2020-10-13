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Медведев обвинил НАТО в стремлении ограничить деятельность России в Арктике

Ведомости

Страны НАТО проводят политику, направленную на ограничение деятельности России в Арктике, что создает угрозу для национальной безопасности страны, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

«Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и США, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике», — цитирует «РИА Новости» Медведева. Среди используемых НАТО методов он назвал — наращивание военной активности рядом с границами России и оказываемое давление с помощью санкций. Все это, по словам Медведева, «создает прямые угрозы нашей национальной безопасности».

При этом Медведев подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии мирного сотрудничества в этом регионе.

Ранее в сентябре начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что НАТО и США усиливают военную активность в 20 км от границ России.

Ранее по теме: В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных