Медведев обвинил НАТО в стремлении ограничить деятельность России в Арктике
Страны НАТО проводят политику, направленную на ограничение деятельности России в Арктике, что создает угрозу для национальной безопасности страны, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.
«Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и США, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике», — цитирует «РИА Новости» Медведева. Среди используемых НАТО методов он назвал — наращивание военной активности рядом с границами России и оказываемое давление с помощью санкций. Все это, по словам Медведева, «создает прямые угрозы нашей национальной безопасности».
При этом Медведев подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии мирного сотрудничества в этом регионе.
Ранее в сентябре начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что НАТО и США усиливают военную активность в 20 км от границ России.