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В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ России

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НАТО и США усиливают военную активность в 20 км от границ России, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов во время брифинга, сообщает «РИА Новости»

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ», — сказал Герасимов, упомянув, в частности, участившиеся случаи пролета иностранных военных самолетов. Он добавил, что Россия, напротив, проводит масштабные военные учения «Кавказ-2020» вдали от границ стран-участниц альянса в рамках курса, «направленного на снижение напряженности в Европе».

«Тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», — подчеркнул Герасимов. 

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. В них задействованы около 80 тыс. военнослужащих, включая сотрудников МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. иностранных военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая и Мьянмы.

В августе и сентябре американские стратегические бомбардировщики В-52 регулярно выполнили учения по отработке ударов крылатыми ракетами и патрулированию в сопровождении истребителей НАТО над акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве восточноевропейских стран НАТО и Украины. При приближении авиагрупп к границам России, в том числе в Крыму и над Балтикой, на их перехват вылетали истребители российских ВКС.

Позже в Минобороны России обвинили американское командование в отработке ударов по объектам в Калининградской области и других западных и южных регионах России. На Украине заявили, что полеты В-52 над территорией страны и вдоль российских границ станут постоянными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных