В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ России

В августе и сентябре американские стратегические бомбардировщики В-52 регулярно выполнили учения по отработке ударов крылатыми ракетами и патрулированию в сопровождении истребителей НАТО над акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве восточноевропейских стран НАТО и Украины. При приближении авиагрупп к границам России, в том числе в Крыму и над Балтикой, на их перехват вылетали истребители российских ВКС.