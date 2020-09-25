В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ России
НАТО и США усиливают военную активность в 20 км от границ России, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов во время брифинга, сообщает «РИА Новости»
«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 километров от российских границ», — сказал Герасимов, упомянув, в частности, участившиеся случаи пролета иностранных военных самолетов. Он добавил, что Россия, напротив, проводит масштабные военные учения «Кавказ-2020» вдали от границ стран-участниц альянса в рамках курса, «направленного на снижение напряженности в Европе».
«Тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», — подчеркнул Герасимов.
Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. В них задействованы около 80 тыс. военнослужащих, включая сотрудников МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. иностранных военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая и Мьянмы.
В августе и сентябре американские стратегические бомбардировщики В-52 регулярно выполнили учения по отработке ударов крылатыми ракетами и патрулированию в сопровождении истребителей НАТО над акваториями Балтийского, Черного и Азовского морей, а также в воздушном пространстве восточноевропейских стран НАТО и Украины. При приближении авиагрупп к границам России, в том числе в Крыму и над Балтикой, на их перехват вылетали истребители российских ВКС.
Позже в Минобороны России обвинили американское командование в отработке ударов по объектам в Калининградской области и других западных и южных регионах России. На Украине заявили, что полеты В-52 над территорией страны и вдоль российских границ станут постоянными.